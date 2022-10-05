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Monaco - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor ile Monaco karşı karşıya gelecek. H grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, kazanarak puanını 6 yapmak istiyor. Müsabakada Gürcü hakem Giorgi Kruashvili görev yapacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Monaco - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 15:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 15:30
Monaco - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

Monaco - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, H Grubu 3. maçında Fransa ekiplerinden Monaco ile karşılaşacak. Fırtına, kazanarak puanını 6 yapmak istiyor. Peki, Monaco - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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