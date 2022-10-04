TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına Monaco maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Monaco maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

GBAMIN SAKATLIKTAN ÇIKTI

Trabzonspor'da önceki gün Djaniny'nin ardından bugün de Jean-Philip Gbamin sakatlıktan çıkarak çalışmalara başladı. Ayağındaki sakatlık nedeniyle ligin 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor maçında olmayan ve bir süredir idmanlara çıkmayan Jean-Philippe Gbamin bugün takımla birlikte çalıştı. Bordo mavililerde tedavileri süren Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Asan, Monaco hazırlıklarına katılmadı.

'BAY ENERJİ'

Trabzonspor, sosyal medya hesabından bugün yapılan Monaco maçı hazırlıklarından video yayınladı. Takımın hareketli oyuncularından Manolis Siopis'in yer aldığı ve 'Bay Enerji' başlığıyla yayınlanan idman görüntüleri beğeni aldı.

TRABZONSPOR YARIN MONACO'YA GİDECEK

Trabzonspor, 6 Ekim Perşembe günü oynayacağı Monaco maçı için yarın saat 12.30'da havayoluyla Monaco'ya hareket edecek. Bordo mavililer, TSİ saat 18.30'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Marek Hamsik'in basın toplantısının ardından son idmanını TSİ 19.30'da II. Louis Stadyumu'nda yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.