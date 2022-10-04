Taşlar yerine oturuyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezona sancılı başlamıştı. Kadroda yaşanan kabuk değişiminin sıkıntılarını yaşayan Karadeniz devi, son haftalarda Avrupa'nın ardından ligde de galibiyetlerine devam ediyor ve yükselişe geçti.

6 PUAN DÖNÜŞLERDEN

Fırtına, Gaziantep FK müsabakasından sonra lige verilen milli aranın ardından Kayserispor karşısında da yeni bir geri dönüşe imza attı. Ligde 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan bordo-mavililer, 6 puanı geri dönüşlerle aldı.

PES ETMEYEN RUH

Üst basamaklara doğru tırmanışını sürdüren Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon da geriye düştüğü maçlarda pes etmeyen bir görüntü sergiliyordu. Trabzonspor, şampiyonluk yılında 15 maçta geriden gelip 6 galibiyet, 6 beraberlik almayı başarmıştı.