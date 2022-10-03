Trabzonspor, bir video ile Abdullah Avcı'nın Kayserispor maçı öncesi oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasını yayınladı. Başarılı hocanın, "Milli takım arasında parça parça bir arada olduk. İyi bir oyuncu grubusunuz, çok futbolcu ile çalıştım. Ne verdiysem onu yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunu ve taktiği konuşabiliyorum sizinle. Bunlar çok güzel şeyler. Oyun içerisine inişler çıkışlar olabilir. Üst üste koyarak gidiyoruz, bıraktığımız yerden yola devam ediyoruz" sözleri dikkat çekti. Bu arada ayrıca Trezeguet ve fizyoterapist İoakim İpseftel için de doğum günü kutlaması yapıldı. Bu kutlama sırasında Avcı'nın, Uğurcan'a, "Trezeguet'ye fazla pasta verme maçı var" demesi de dikkat çekti.