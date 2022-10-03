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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla devirdi. Bordo-mavililerin Yunan yıldızı Bakasetas, Fırtına adına perdeyi açan isim olmuştu. Son haftalarda performansını artıran yıldız isim son 3 maçta 4 gole katkı sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas şovuna devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde taktiksel değişikliğe gitmesiyle birlikte 10 numara pozisyonuna yerleşen 29 yaşındaki maestro, futbol resitali sunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Yunan yıldız, son 5 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

SIRADA MONACO KARŞILAŞMASI VAR

Milli ara öncesi Gaziantep FK maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan 1.81 boyundaki orta saha, Kayserispor karşısında da penaltıdan fileleri sarsarak galibiyet fitilini ateşledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Kayserispor maçlarında şov yapan Bakasetas, sarı-kırmızılı rakibe karşı 5. kez gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Kayserispor, 'Çilingir' lakaplı futbolcunun Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Süper Lig'deki son 3 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardan Baka, gözünü Monaco sınavına dikmiş durumda.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Bakasetas, 2021 yılında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

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