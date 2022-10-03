TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas şovuna devam ediyor.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas şovuna devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde taktiksel değişikliğe gitmesiyle birlikte 10 numara pozisyonuna yerleşen 29 yaşındaki maestro, futbol resitali sunuyor.
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Yunan yıldız, son 5 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı.
Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.
SIRADA MONACO KARŞILAŞMASI VAR
Milli ara öncesi Gaziantep FK maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan 1.81 boyundaki orta saha, Kayserispor karşısında da penaltıdan fileleri sarsarak galibiyet fitilini ateşledi.
Kayserispor maçlarında şov yapan Bakasetas, sarı-kırmızılı rakibe karşı 5. kez gol sevinci yaşadı.
Kayserispor, 'Çilingir' lakaplı futbolcunun Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım.
Süper Lig'deki son 3 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardan Baka, gözünü Monaco sınavına dikmiş durumda.
3 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
Bakasetas, 2021 yılında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti.
Yunan maestronun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
GEÇEN SEZON DA ÇOK İYİ BAŞLADI
29 yaşındaki Bakasetas, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Bu sezon ise son 5 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.