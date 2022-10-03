Geri dönüşü seviyor

Milli ara sonrası lige deplasmanda Kayserispor maçıyla dönen Trabzonspor, yine ikinci yarıda açıldı. Bordo-mavililer, ilk yarıyı geride kapattığı maçın ikinci devresinde sarı-kırmızılı kaleyi ciddi şekilde baskı altına aldı. Karadeniz devi, 78'de Bakasetas ile penaltıdan eşitliği sağladı. 83'te ise Umut son sözü söyledi ve takımına üç puan kazandırdı. Trabzonspor bu senaryoyu üst üste iki maçta yaşadı. Milli ara öncesi Gaziantep sınavında 2-0'dan 3-2 galip gelen Fırtına, Kayseri karşısında da geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi.

8 GOL İKİNCİ YARIDA

Trabzonspor, ligde 8 haftada 13 gol atarken bu gollerin 8'ini ikinci yarılarda kaydetti. Avrupa kupalarında ise 5 golün 3'ü ikinci yarılarda geldi. Sivaspor'u 4-0 yenerek kupayı alan Fırtına, bu gollerin de 3'ünü ikinci yarıda buldu.

12 PUANLIK ETKİ

Fırtına, Süper Lig'de 8 maçta 16 puan toplarken 12'sini ikinci yarıda kaydettiği puanlarla aldı. İlk 8 hafta sonunda 5 galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 4 galibiyeti ikinci yarıda attığı gollerle elde etti.

İKİNCİ YARIDA COŞUYOR

Ligin 8. haftasında geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, sonradan açılıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi'nde toplam 13 karşılaşmaya çıktı. Sadece 2'sinde gol kaydedemezken, fileleri 22 kez havalandırmayı başardı. Trabzonspor, bu gollerin 14'ünü maçların ikinci yarısında atarken, 8 kez de ilk devrede fileleri havalandırdı.