Yusuf Yazıcı'dan siftah

Yeniden Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında sahaya çıktı. Daha önce Avrupa'da 3-2 kaybedilen Ferencvaros sınavında formasını terleten 25 yaşındaki 10 numara, dün de 64'te Siopis'in yerine oyuna dahil oldu. Yusuf, gol ya da asist üretemese de hem savunma hem hücumda takımına yardımcı oldu ve geçer not almayı başardı. Tecrübeli krampon maç sonu zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını, ilerleyen haftalarda formunun yükseleceğini söyledi.