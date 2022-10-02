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Yenemeyeceğimiz takım yok

Trabzon’un ilk golünü atan Bakasetas, “Bütün takımla gurur duyuyorum. Güzel bir galibiyet oldu” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Yenemeyeceğimiz takım yok
Trabzonspor, Kayseri deplasmanından mutlu dönerken bordo-mavili takımın galibiyetinde Bakasetas da önemli pay sahibi oldu. 75'te Trezeguet'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışını ağlara gönderen Yunan futbolcu, galibiyet ateşini yaktı. Maç sonrası kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Bakasetas, "Net pozisyonlarımız vardı. Soyunma odasına girdiğimizde eksikleri konuştuk. Birlik olduğumuzda bizim yenemeyeceğimiz takım yok. Her takıma karşı kazanabiliriz. Geçen senenin kupa rövanşı oldu. Bütün takımla gurur duyuyorum" dedi.
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