Trabzonspor, Kayseri deplasmanından mutlu dönerken bordo-mavili takımın galibiyetinde Bakasetas da önemli pay sahibi oldu. 75'te Trezeguet'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışını ağlara gönderen Yunan futbolcu, galibiyet ateşini yaktı. Maç sonrası kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Bakasetas, "Net pozisyonlarımız vardı. Soyunma odasına girdiğimizde eksikleri konuştuk. Birlik olduğumuzda bizim yenemeyeceğimiz takım yok. Her takıma karşı kazanabiliriz. Geçen senenin kupa rövanşı oldu. Bütün takımla gurur duyuyorum" dedi.