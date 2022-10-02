TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - CAN SUYU GALİBİYETİ

Sonda söyleneceği başta söyleyerek başlayalım, Trabzonspor için bir galibiyetten fazlasıydı Kayserispor maçında alınan 3 puan. Zira ekim ayı içerisinde oynanacak olan 7 resmi maç ve hepsinden önemlisi takımın toparlanma sürecinde olduğu anlarda istediklerini çok iyi yapamasa da aldığı bir galibiyet çok daha anlamlı ve çok daha keyifli oldu Trabzonspor için.