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TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Geçen sezon Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunda büyük rol oynayan Andreas Cornelius kısa bir süre evvel ülkesinin takımlarından Kopenhag'ın yolunu tutmuştu. Fakat yıldız golcü yeni takımında hiç ummadığı bir gerçekle karşılaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 23:10
TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunda en büyük paya sahip isimlerden birisi Anderas Cornelius olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Yıldız oyuncu performansıyla büyük alkış toplamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Danimarkalı oyuncu sezon başında ise büyük bir sürprize imza atarak eskiden forma terlettiği ülkesinin önde gelen takımlarından Kopenhag'a transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Futbolcunun ayrılığı Trabzonsporlu taraftarlara sürpriz olurken Andreas Cornelius'dan da yeni haberler gelmeye devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Akşam'ın haberine göre Trabzonspor'da sürpriz bir şekilde Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius için yeni macerası kötü başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Futbolcu yeni takımında forma şansı bulamadığı gibi kadro dışı kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Bu sezon Kopenhag formasıyla yalnızca 2 resmi karşılaşmaya çıkan oyuncu toplam 180 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Bu karşılaşmalarda ise skor katkısı veremedi ve eleştiri oklarını üzerine çekti. 29 yaşındaki forvet son 3 karşılaşmada ise kadro dışı kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Ayrıca Kopenhag teknik direktörü Jacop Neestrup'un kadrosunda düşünmediği Andreas Cornelis'un geleceği de tartışma konusu oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Danimarka ekibinin futbolcuyu devre arasında takımdan göndereceği aktarılıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Futbola ülkesinin Kopenhag takımında başlayan oyuncu ardından Cardiff'e transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Cardiff sonrasında ise Atalanta'nın yolunu tutan oyuncunun sonraki durağı Bordeaux oldu. Bordeaux sonrasında ise Parma formasını terleten oyuncu 10 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize transfer oldu.

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