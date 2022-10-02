TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius Fırtına'daki günlerini arıyor!

Geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunda en büyük paya sahip isimlerden birisi Anderas Cornelius olmuştu.
Geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunda en büyük paya sahip isimlerden birisi Anderas Cornelius olmuştu.
Yıldız oyuncu performansıyla büyük alkış toplamıştı.
Danimarkalı oyuncu sezon başında ise büyük bir sürprize imza atarak eskiden forma terlettiği ülkesinin önde gelen takımlarından Kopenhag'a transfer oldu.
Futbolcunun ayrılığı Trabzonsporlu taraftarlara sürpriz olurken Andreas Cornelius'dan da yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre Trabzonspor'da sürpriz bir şekilde Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius için yeni macerası kötü başladı.
Futbolcu yeni takımında forma şansı bulamadığı gibi kadro dışı kaldı.
Bu sezon Kopenhag formasıyla yalnızca 2 resmi karşılaşmaya çıkan oyuncu toplam 180 dakika sahada kaldı.
Bu karşılaşmalarda ise skor katkısı veremedi ve eleştiri oklarını üzerine çekti. 29 yaşındaki forvet son 3 karşılaşmada ise kadro dışı kaldı.
Ayrıca Kopenhag teknik direktörü Jacop Neestrup'un kadrosunda düşünmediği Andreas Cornelis'un geleceği de tartışma konusu oldu.
Danimarka ekibinin futbolcuyu devre arasında takımdan göndereceği aktarılıyor.
Futbola ülkesinin Kopenhag takımında başlayan oyuncu ardından Cardiff'e transfer oldu.
Cardiff sonrasında ise Atalanta'nın yolunu tutan oyuncunun sonraki durağı Bordeaux oldu. Bordeaux sonrasında ise Parma formasını terleten oyuncu 10 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize transfer oldu.
Yıldız oyuncu geçen sezon sergilediği performansla taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.