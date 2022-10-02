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Trabzon geri döndü

Bordo-mavili takım milli ara öncesi 2 farklı geri düştüğü maçta Gaziantep FK’yı mağlup etmişti. Dün de Kayserispor deplasmanında geri döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Trabzon geri döndü

Süper Lig'de Trabzonspor son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 2 farklı yenik duruma düşen bordo-mavililer pes etmemiş ve maçı çevirmeyi başarmıştı. Bordo-mavililer o karşılaşmayı 3-2 kazandıktan sonra dün de Kayserispor sınavında müthiş bir geri dönüşe imza attı. 24. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatasında Mame Thiam meşin yuvarlağı kaptı. Mario Gavranovic'e aktardı. Tecrübeli hücum oyuncusu önünü boşaltıp düzgün bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

GOMEZ İŞBAŞINDA

İkinci devrede dakikalar 64'ü gösterirken Abdullah Avcı oyuna müdahale etti. Hugo, Siopis ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bardhi girdi. 73'te de Marek Hamsik'in yerine geçen sezonun gol kralı Umut Bozok oyuna dahil oldu. 78'de Trezeguet'in yüzüne gelen darbede VAR'ın inceleme tavsiyesi sonucu Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Anastasios Bakasetas beyaz noktada hata yapmadı: 1-1. 83'te Maxi Gomez topu kaptı, Umut Bozok'u gördü. Umut da düzgün bir vuruşla Fırtına'ya 3 puanı getirdi.

YABANCI MADDE YAĞMURU

Fırtına'nın Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta ev sahibi taraftarlar 61. dakikadan itibaren sahaya birçok yabancı madde yolladılar. Bunlardan biri de Umut Bozok'un gözüne isabet etti. 25 yaşındaki futbolcu acı içinde yerde kaldı. Bir süre tedavi gördü.

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