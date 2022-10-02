Haberler Trabzonspor Seri güzel başladı

Seri güzel başladı

Dünya Kupası’na kadarki 10 maçlık fikstürün ilk ayağını galip tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Seri güzel başladı
Bordo-mavililer bu yıl Kasım ayında Katar'da başlayacak Dünya Kupası'na kadar 10 maça çıkacaktı. İlkini dün Kayserispor deplasmanında oynadı. Karadeniz Fırtınası ilk golü yemesine rağmen maçı çevirmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'ne yoluna kazanarak devam etmek istiyor. Ligde zirve yarışını kovalamayı, Avrupa'da ise gruptan çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıkların çok olduğu bu süreçte öğrencileriyle bir görüşme yapacak. Formsuz isimlere moral konuşması gerçekleştirecek. Herkese ihtiyaç duyduğunu belirterek tüm oyuncularından daha hırslı şekilde mücadele etmelerini isteyecek.
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