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Kral Umut zafere taşıdı

Geçen sezonun kralı dün sahnedeydi. 73. dakikada oyuna giren Umut Bozok 83’te Gomez’in pasını ağlarla buluşturdu. Bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Kral Umut zafere taşıdı

Trabzonspor, Kayserispor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza koyarken, Umut Bozok attığı golle takımına altın değerinde bir galibiyet kazandırdı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 39 maçta 20 kez fileleri sarsan ve gol krallığına ulaşan Umut, dünkü maça 73. dakikada Hamsik'in yerine dahil oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı forveti çiftlerken bunun da karşılığını fazlasıyla almış oldu. 83'te Carole'un hatalı pasını kapan Gomez, ceza alanı sağ çaprazındaki Umut Bozok'u gördü ve Umut da ayağına gelen fırsatı kaçırmadı.

YÜZÜNE SU ATILDI

Umut Bozok bu sezonki ikinci golünü ağlara yolladı. Daha önce de Adana Demirspor'a gol atmış ancak bu galibiyet için yetmemişti. Bu sezon başında Lorient'ten bonservisi alınarak kadroya katılan başarılı futbolcu, gol sevincini yedek kulübesiyle paylaşmak istedi. Ancak tribünlerden atılan bir su şişesi yüzünde patladı. Bu nedenle yerde kalan ve büyük bir şok yaşayan Umut tedavisinin yapılmasının ardından maça devam edildi. Karşılaşma sonunda da bu durumdan duyduğu üzüntüyü özellikle dile getirdi.

GOMEZ'E ASİST YAPACAĞIM

Kayserispor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Umut, "Pozisyonlara girdik. İlk golü yemesek, daha güzel bir maç olabilirdi" derken, Gomez'in asist yapmasıyla ilgili de "Maxi Gomez çok kaliteli bir oyuncu. Onunla çalışmak, hem benim hem de takım için çok güzel. Bana gol pasını verdi. Haftaya da ben asist yaparım" ifadelerini kullandı.

'ZORUMA GİTTİ'

Gol sonrası yüzüne atılan su şişesi nedeniyle sevinci yarım kalan Umut bu durumla ilgili, "Gol sevincimde üzücü olay oldu. Taraftar sinirlenebilir ama böyle şey olmaması lazım. Çok zoruma gitti" diye konuştu.

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