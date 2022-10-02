Kayseri ilk kez!

Kayserispor, Trabzonspor karşısında bu sezon ilkleri yaşadı. Sahasında başarılı bir grafik çizen sarı-kırmızılı takım, bu sezon kendi evinde ilk kez gol yedi ve yine evinde ilk kez maç kaybetti. Kayserispor daha önceki 3 karşılaşmasını da kazanıp 9 puanı hanesine yazdırmıştı.
Kayserispor, Trabzonspor karşısında bu sezon ilkleri yaşadı. Sahasında başarılı bir grafik çizen sarı-kırmızılı takım, bu sezon kendi evinde ilk kez gol yedi ve yine evinde ilk kez maç kaybetti. Kayserispor daha önceki 3 karşılaşmasını da kazanıp 9 puanı hanesine yazdırmıştı.