Haberler Trabzonspor Kayseri ilk kez!

Kayseri ilk kez!

Kayserispor, Trabzonspor karşısında bu sezon ilkleri yaşadı. Sahasında başarılı bir grafik çizen sarı-kırmızılı takım, bu sezon kendi evinde ilk kez gol yedi ve yine evinde ilk kez maç kaybetti. Kayserispor daha önceki 3 karşılaşmasını da kazanıp 9 puanı hanesine yazdırmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Kayseri ilk kez!
Kayserispor, Trabzonspor karşısında bu sezon ilkleri yaşadı. Sahasında başarılı bir grafik çizen sarı-kırmızılı takım, bu sezon kendi evinde ilk kez gol yedi ve yine evinde ilk kez maç kaybetti. Kayserispor daha önceki 3 karşılaşmasını da kazanıp 9 puanı hanesine yazdırmıştı.
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