Gomez’den asist

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Maxi Gomez dün Süper Lig'de yine golle tanışamadı ama galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki Uruguaylı golcü, ligde 3. kez bordo- mavili formayı giydi ve Umut Bozok'a asist yaptı. Gomez gol pası dışında etkili futboluyla da Kayseri savunmasına zor anlar yaşattı. Futbol zekasıyla hayran bıraktı. Avrupa'da çıktığı 2 karşılaşmada 1 gol, 1 asist üreten Gomez, zaferi sosyal medyasından kutlamayı da ihmal etmedi ve "Kazandık ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.