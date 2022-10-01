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Zorlu ekim başlıyor

Ekim ayında 4’ü lig, 3’ü Avrupa olmak üzere toplam 7 karşılaşma oynayacak Trabzonspor, zorlu bir serüvene başlamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Zorlu ekim başlıyor

Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere geride bıraktığı 12 karşılaşmanın ardından ekim ayında toplam 7 maça çıkacak. Çok zorlu bir serüvene başlayacak Trabzonspor, ligde Kayserispor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Sivasspor ile karşılaşacak. Avrupa'da ise milli ara sonrası ilk maçını Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda oynayacak. Ardından Monaco'yu konuk edecek ve ekimdeki son sınavı Kızılyıldız deplasmanı.

42 GÜNDE 10 MAÇ

Trabzonspor, kasımdaki Dünya Kupası'na kadar 42 günlük periyotta 10 karşılaşma oynayacak. Bunların 4'ü UEFA Avrupa Ligi'nde... Hedefini ligde zirve olarak belirleyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde de mutlaka gruptan çıkmak istiyor.

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