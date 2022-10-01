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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı liderliğinde altyapı için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 14:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, önemli bir projeye başlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken bordo-mavililer, genç takımlardan birçok oyuncu çıkarmayı başarmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Fırtına altyapıdan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan gibi önemli isimleri A takıma yükseltmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Teknik direktör Abdullah Avcı da altyapı için yeni bir proje konusunda kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Avrupa'da birçok kulübün uyguladığı altyapı değişim sistemini hayata geçiriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Getirilen bu sistem sayesinde altyapıdaki oyuncuların genel fiziksel durumları takip edilecek, antrenman programları belirlenecek ve oyuncuların gelişimi için atılması gereken adımlar planlanacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Ayrıca altyapıda yer alan antrenörlerin performansı analiz edilecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Bu sistem de Futbol Koordinasyon Merkezi'ne bağlandı ve başına da İhsan Gündüz Derelioğlu getirildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

60 yaşındaki Derelioğlu, Trabzon'da dünyaya geldi.

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