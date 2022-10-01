TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan altyapıya Avrupa modeli!

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, önemli bir projeye başlıyor.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, önemli bir projeye başlıyor.
Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken bordo-mavililer, genç takımlardan birçok oyuncu çıkarmayı başarmıştı.
Fırtına altyapıdan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan gibi önemli isimleri A takıma yükseltmişti.
Teknik direktör Abdullah Avcı da altyapı için yeni bir proje konusunda kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...
Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Avrupa'da birçok kulübün uyguladığı altyapı değişim sistemini hayata geçiriyor.
Getirilen bu sistem sayesinde altyapıdaki oyuncuların genel fiziksel durumları takip edilecek, antrenman programları belirlenecek ve oyuncuların gelişimi için atılması gereken adımlar planlanacak.
Ayrıca altyapıda yer alan antrenörlerin performansı analiz edilecek.
Bu sistem de Futbol Koordinasyon Merkezi'ne bağlandı ve başına da İhsan Gündüz Derelioğlu getirildi.
60 yaşındaki Derelioğlu, Trabzon'da dünyaya geldi.
Daha önce Trabzonspor'da kaleci antrenörlüğü ve scout direktörlüğü de yaptı.
Derelioğlu ayrıca Antalyaspor, Kartalspor, Gümüşhane, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda antrenörlük görevlerinde bulundu.