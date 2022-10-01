TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Fırtına, milli arayı çok iyi değerlendirdi. Abdullah Avcı, oyuncularını hem fiziksel hem de mental anlamda dinlendirdi.
Fırtına, milli arayı çok iyi değerlendirdi. Abdullah Avcı, oyuncularını hem fiziksel hem de mental anlamda dinlendirdi.
Ama artık lig yeniden başlıyor.
Başarılı hoca da yoğun fikstür öncesi motivasyon turlarını hızlandırdı.
Takımla bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "Milli araya seri yaparak girmiştik, bunu devam ettirelim.
Üst üste maçlar oynayacağız.
Bu sıkışık takvimde, uykunuza, özel hayatınıza dikkat edin.
Hepinizden maksimum verim bekliyorum.
Milyonlarca taraftar da artık bizden seri şekilde iyi sonuçlar ve zaferler bekliyor" dedi.
KAYSERİ İYİ MÜCADELE EDİYOR
Maç maç gideceklerini hatırlatan Avcı, "Önce Kayserispor deplasmanı var.
Avrupa'yı şimdilik bir kenara bırakıp, ona odaklanacağız.
Sonrasında Monaco'yu düşünürüz. Herkesten takım için, oyun için fedakârlık yapmasını istiyoruz.
Biz güçlü takımız, son şampiyonuz. Size güvenim tam.
Moralimiz yüksek, enerjimiz yüksek ve bunların tamamını daha da yükseltmek bizim elimizde.
Kayserispor evinde çok iyi mücadele eden bir takım ancak bizim de bu maçı kazanacak gücümüz ve enerjimiz fazlasıyla var" ifadesini kullandı.