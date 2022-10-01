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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da kritik karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Fırtına, milli arayı çok iyi değerlendirdi. Abdullah Avcı, oyuncularını hem fiziksel hem de mental anlamda dinlendirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Ama artık lig yeniden başlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Başarılı hoca da yoğun fikstür öncesi motivasyon turlarını hızlandırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Takımla bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "Milli araya seri yaparak girmiştik, bunu devam ettirelim.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Üst üste maçlar oynayacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Bu sıkışık takvimde, uykunuza, özel hayatınıza dikkat edin.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Hepinizden maksimum verim bekliyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Milyonlarca taraftar da artık bizden seri şekilde iyi sonuçlar ve zaferler bekliyor" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

KAYSERİ İYİ MÜCADELE EDİYOR

Maç maç gideceklerini hatırlatan Avcı, "Önce Kayserispor deplasmanı var.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Avrupa'yı şimdilik bir kenara bırakıp, ona odaklanacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Sonrasında Monaco'yu düşünürüz. Herkesten takım için, oyun için fedakârlık yapmasını istiyoruz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!

Biz güçlü takımız, son şampiyonuz. Size güvenim tam.

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