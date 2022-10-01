Kayserispor - Trabzonspor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

Kayserispor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Trabzonspor'da Trezeguet ceza sahası içinde Onur Bulut ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonun ardından VAR uyarısı ile monitörün başına geçti.

Pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, Onur Bulut'un Trezeguet'e faul yaptığını işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Bakasetas düzgün ve sert vuruşla fileleri havalandırdı.



İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır