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Kayserispor - Trabzonspor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u konuk etti. Bordo-mavililer, mücadelenin 77. dakikasında penaltı kazandı. Trezeguet ceza sahası içinde Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 18:45 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 19:01
Kayserispor - Trabzonspor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

Kayserispor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Trabzonspor'da Trezeguet ceza sahası içinde Onur Bulut ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonun ardından VAR uyarısı ile monitörün başına geçti.

Pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, Onur Bulut'un Trezeguet'e faul yaptığını işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Bakasetas düzgün ve sert vuruşla fileleri havalandırdı.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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