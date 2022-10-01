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Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Bakasetas: Yenemeyeceğimiz takım yok!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde yıldız futbolcu Bakasetas, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok kaliteli bir takım olduklarını belirten Bakasetas, "Konsantre olduğumuzda, bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 19:50
Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Bakasetas: Yenemeyeceğimiz takım yok!

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu.

Çok kaliteli bir takım olduklarını belirten Bakasetas, "Gayet iyi oynadık. İlk yarıda 5 tane net pozisyon yakaladık. İçeri girdiğimizde, Kayserispor'un önde olması adil değildi. Soyunma odasında eksik detayları ve neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Çok kaliteli bir takımız. Konsantre olduğumuzda, bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Çok önemli bir galibiyetti. Geçen seneki kupa maçının rövanşı oldu. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, ayrıca, "Oyuncu performans önemlidir ama takımın kazanması çok daha önemlidir. Penaltı atmak önemli bir konu. Geçen sene kaçırdığım anlar da oldu. Ama takım bana güvendi. Bu da bana özgüven veriyor." şeklinde konuştu.


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