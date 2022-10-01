Haberler Trabzonspor Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldıklarını söyledi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 20:15 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 20:22
Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tribünlerde yaşanan olaylara ilişkin olarak, "Kayserispor, ligimizin iyi takımlarından. Özellikle Türk futbolunun son dönemlerdeki oyun olarak yetiştiği Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Futbola çok şey katıyor. Bugün taraftarında bize karşı yaptığı şeyden dolayı nezaket göstermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik adama yakışacak bir şeydi. Kayserispor değerli bir takım. Benim Kayseri'de dostlarım var. Oyuncuyla bir problemimiz yok. Teknik ekip bize saygılılar. Bu oyun 24 saat sonra bitiyor. Trabzonspor veya başkası ne yapması gerekiyor. Tribüne karşı bir saygısızlık yok. Başkanına yok, teknik ekibe yok" dedi.

"ZOR BİR DEPLASMANDA ZOR BİR GALİBİYET ALDIK"
Avcı, zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Bugün milli takımdan dönen 10 oyuncum vardı. Son gün taktik çalışma yapabildik. 3. bölgede duran oyunda baskıyı değiştirdik. Bunu zaman zaman yaptık. Biz akan oyunda baskı yapamayız. 2.5 bölgede bekledik. Takip bazen derinlikte oynadığı için bazen kapattık. Oyun ilk yarıda beni tatmin etmedi. Özellikle geçişlerden yakaladığımız 3-4 pozisyon vardı. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Topla baskı yaptık. Topa sahip olarak şiddetli bir şekilde baskı yaptık. Oyunda ikinci yarı beni tatmin etti. Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

DİĞER
Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Umut Evirgen'den Alina Boz'a yakın takip! Alina Boz işletmeciden rahatsız olunca...
Resmen açıklandı! Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzattı
Sergen Yalçın kulübeye dönüyor! Yeni durağını duyurdular
Fırtına'dan Kayseri'de muhteşem geri dönüş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas: Yenemeyeceğimiz takım yok!
Umut Bozok: Maxi kaliteli bir forvet
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1 Ekim Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı: Zor bir galibiyet aldık Abdullah Avcı: Zor bir galibiyet aldık 20:15
Enes'li Getafe evinde kaybetti! Enes'li Getafe evinde kaybetti! 20:02
Bakasetas: Yenemeyeceğimiz takım yok! Bakasetas: Yenemeyeceğimiz takım yok! 19:50
Okan Buruk: Güzel bir lig olacak Okan Buruk: Güzel bir lig olacak 19:50
Berna Gözbaşı'dan hakem isyanı! Berna Gözbaşı'dan hakem isyanı! 19:55
Chelsea 3 puanı 90'da kaptı! Chelsea 3 puanı 90'da kaptı! 20:00
Daha Eski
Frankfurt lideri devirdi! Frankfurt lideri devirdi! 18:36
VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon 18:45
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 18:51
Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü devirdi! Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü devirdi! 18:58
Anfield'da 6 gol var kazanan yok! Anfield'da 6 gol var kazanan yok! 19:02
Fırtına'dan Kayseri'de muhteşem geri dönüş! Fırtına'dan Kayseri'de muhteşem geri dönüş! 19:03