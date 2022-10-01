Avrupa modeli

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Avrupa'da birçok kulübün uyguladığı altyapı değişim sistemini hayata geçiriyor. Getirilen bu sistem sayesinde altyapıdaki oyuncuların genel fiziksel durumları takip edilecek, antrenman programları belirlenecek ve oyuncuların gelişimi için atılması gereken adımlar planlanacak. Ayrıca altyapıda yer alan antrenörlerin performansı analiz edilecek. Bu sistem de Futbol Koordinasyon Merkezi'ne bağlandı ve başına da İhsan Gündüz Derelioğlu getirildi.