Abdullah Avcı Kayserispor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Çok iyi şeyler yapan, deneyen bir teknik direktörü var Kayserispor'un. Çağdaş Atan, yeni neslin önemli teknik direktörlerinden biri. Tebrik ediyorum. Bugün geldikleri nokta önemli. Tamamen oyunla ilgileniyor. Umarım böyle hocaların sayısı artar."

"Trabzonspor, topa sahip olmaktan vazgeçmeyecek. Oyun içinde bölüm bölüm bu değişebilir, ancak biz geçen sene böyle şampiyon olduk. Bu arada 4-2-3-1 değil 4-3-3 oynuyoruz. Bazen formasyonumuzu yanlış yazıyorsunuz."

"Bazen kadroda değişimleri yapabiliyoruz. Rakibe göre kadroda değişiklikler yapabiliyoruz. Rotasyon değil bu. Duruma göre yapılan taktikler."