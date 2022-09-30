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Trabzonspor Süper Lig'de Kayserispor'un konuğu oluyor

Son şampiyon Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'un konuğu oluyor. İşte kritik maç ile ilgili detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 11:04
Trabzonspor Süper Lig'de Kayserispor'un konuğu oluyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Yukatel Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor. Trabzonspor, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

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