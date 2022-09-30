Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Yunan basınına konuştu: Trabzon beni değiştirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Yunan basınına konuştu: Trabzon beni değiştirdi

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas, Yunan basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım. Trabzonspor'a geldiğimde tam anlamıyla 'komple' bir oyuncu oldum. Bu takımda düşünce tarzım çok değişti" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Yunan basınına konuştu: Trabzon beni değiştirdi

Trabzonspor'un maestrosu Bakasetas, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sportfm'e konuşan 29 yaşındaki 10 numara, "Yunanistan'da oynarken birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım ve daha komple bir oyuncu haline gelmek için uğraştım. AEK'da ve milli takımda bir kanat oyuncusu olarak görülüyordum ancak çizgide oynadığımda tam performans veremiyordum. Trabzonspor'a geldiğimde ise tam anlamıyla 'komple' bir oyuncu oldum. Bu kulübe geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti" ifadelerini kullandı.

KAPTANLIK BÜYÜK SORUMLULUK

Bordo-mavili yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Trabzonspor'da sorumluluk almak benim oyun karakterim açısından önemli çünkü takımın arkamda olduğunu bilmek bana öz güven sağlıyor. Mental olarak, milli takım kaptanı olduğumda kendimi 'tamamlanmış' hissettim. Kariyerimin en büyük adımıydı ancak hâlâ takım için faydalı bir oyuncu olduğumu göstermek için uğraşıyorum. Kaptanlık, benim düşünce tarzımı çok etkiledi. Trabzonspor'un bana çok şeyler kattığını söylemek sır olmaz. Kendini orada çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Kaliteli bir takımda oynuyorum."

TÜRKİYE İLE EŞLEŞME İHTİMALİ

"Uluslar Ligi'nde Türkiye ile eşleşme ihtimalini hiç düşünmedim ve düşünmek de istemiyorum. Ancak gerçekleşirse çok özel bir maç olur, özellikle benim için. Takım arkadaşlarıma karşı oynamak gerçekten enteresan olur."

BAKASETAS KAYSERİ'Yİ AFFETMİYOR

Son haftalarda 10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Bakasetas, Kayserispor maçlarını da seviyor. Yunan yıldız, geçen yıl sarı- kırmızılılar ile oynanan 4 maçta 3 kez fileleri sarstı.

SIRA BANA GELİNCE AYRILIYORUM

"Milli takım kaptanlığı ilk başta benim için çok zordu. Bir lider olarak tecrübesizdim çünkü genelde kaptanlık sırası bana geldiğinde transfer oluyordum. Bazı hatalar yaptım çünkü kaptanlık konusunda çok düşünüyordum. Hocamızın da yardımıyla daha öz güvenli hale geldim."

DİĞER
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı!
Trabzon’da feci kaza! Bir aile yok oldu: 4 kişi hayatını kaybetti
"Bu formayı saklayacağım"
Derbide parola belli! Sakin kalan kazanacak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sabırsız Peres
Milliler kafilede
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Başkan Erdoğan 4. Göçebe Oyunları açılış töreninde konuştu!
Amazon Prime Gaming'de ekim ayı ücretsiz oyunları belli oldu!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhteşem şölen Muhteşem şölen 06:37
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 00:00
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 23:57
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 23:57
G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi 23:57
Daha Eski
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 23:57
ZTK'da inanılmaz gol! 90'a vurdu ZTK'da inanılmaz gol! 90'a vurdu 23:56
Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! 23:56
Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! 23:56
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! 23:56
Josef'ten F.Bahçe sözleri! "Saygı duyuyorum ama..." Josef'ten F.Bahçe sözleri! "Saygı duyuyorum ama..." 23:55