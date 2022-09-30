Şampiyonluk maçı olan Antalyaspor sınavı öncesi Trabzon'a akın vardı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyenler şehre büyük bir göç başlattı. Hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısını 42'ye çıkardığı, otobüsler ve özel araçlarıyla gelenlerle birlikte nüfusu 1.5 milyona çıkan kentte, otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Yer bulamayanlar çevre illerde konakladı. Tam anlamıyla şampiyonluk göçü yaşandı.

ABDULLAH AVCI TARİHE GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 7 Kasım 2020 tarihinde 6 puanla küme hattının çizgisi olan 17. sırada yer alıyordu. Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte 22 Kasım 2020'de çıktığı ilk resmi maçla birlikte gelinen süreçte hedefine ulaşarak 38 yıl sonra şampiyonluk kupası kaldırdı. 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı, ilk resmi maçına ise 22 Kasım 2020'de BB Erzurum karşısında çıktı. Abdullah Avcı yönetiminde sahadan 1-0 galip ayrılan bordo-mavililer, o günden sonra hep zirveye doğru yükselerek 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihi bir sezon geride kaldı.

76 MAÇTA 8 YENİLGİ

Karadeniz devini 536 gün zirvede tutmayı başaran Avcı, Süper Lig'deki 76 maçta 45 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 8 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi. Söz konusu süre içerisinde Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla birlikte önce 2 Süper Kupa ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.