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Şampiyon Trabzonspor

Transferleri erken yapan, sezona erken başlayan Karadeniz devi, 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. 81 puan toplayan Fırtına, başarısı ile tarih yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Şampiyon Trabzonspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 takımın mücadele ettiği sezonda oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 81 puan toplayan Karadeniz devi bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunun transferlerini erkenden yaptı. Karadeniz devi kamp başlamadan İtalya'nın Parma kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç'in Göteborg kulübünden Marek Hamsik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Koita ve Andreas Cornelius'nun ardından Siopis ve Stefano Denswil'i kiraladı. Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı da sezon başında kadroya dahil edilen isimler oldular.

EZELİ RAKİPLERİNE FARK&NBSP;

Trabzonspor, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a şampiyonluk yarışında fark attı. Bordo-mavililer, İstanbul'un 3 büyükleri olarak adlandırılan sarı- lacivertli takıma 8, siyahbeyazlı takıma 22 ve sarı-kırmızılı takıma ise 29 puan fark atarak sezonu tamamladı.

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