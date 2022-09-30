Haberler Trabzonspor Koşu mesafesi kuralı

Koşu mesafesi kuralı

Teknik direktör Abdullah Avcı, idmanda belirlenen koşu mesafelerine ulaşan oyuncuları dinlendirecek. Bu program, önümüzdeki 45 gün içinde 10 maça çıkacak takımda yoğun temponun yeni sakatlıklara sebebiyet vermemesi için uygulanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Koşu mesafesi kuralı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, idmanda belirlenen koşu mesafelerine ulaşan oyuncuları dinlendirecek. Bu program, önümüzdeki 45 gün içinde 10 maça çıkacak takımda yoğun temponun yeni sakatlıklara sebebiyet vermemesi için uygulanacak.

8 EKSİKLE ANTRENMAN

Takım dün yine eksik çalıştı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Visca, Dorukhan ve Serkan Asan'ın yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Djaniny ve Yusuf Erdoğan ile milli takımlarda bulunan Siopis, Bakasetas ve Taha Altıkardeş katılmadı.

AYAK TENİSİ OYNADILAR

Fırtına, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda ayak tenisi oynandı. Yapılan çalışmada oyuncuların neşesi dikkat çekti.

DİĞER
Demet Şener'in kızı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! İşte İrem Kutluay'ın son hali...
Umur Evirgen, sosyal medyadan Alina Boz'a yorum yağdırdı! Rahatsız olan güzel oyuncu, Evirgen'i takipten çıktı
Bakasetas Yunan basınına konuştu: Trabzon beni değiştirdi
"Bu formayı saklayacağım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas Yunan basınına konuştu: Trabzon beni değiştirdi
Sabırsız Peres
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Başkan Erdoğan 4. Göçebe Oyunları açılış töreninde konuştu!
Amazon Prime Gaming'de ekim ayı ücretsiz oyunları belli oldu!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhteşem şölen Muhteşem şölen 06:37
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 00:00
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 23:57
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 23:57
G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi 23:57
Daha Eski
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 23:57
ZTK'da inanılmaz gol! 90'a vurdu ZTK'da inanılmaz gol! 90'a vurdu 23:56
Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! 23:56
Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! 23:56
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! 23:56
Josef'ten F.Bahçe sözleri! "Saygı duyuyorum ama..." Josef'ten F.Bahçe sözleri! "Saygı duyuyorum ama..." 23:55