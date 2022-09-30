Koşu mesafesi kuralı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, idmanda belirlenen koşu mesafelerine ulaşan oyuncuları dinlendirecek. Bu program, önümüzdeki 45 gün içinde 10 maça çıkacak takımda yoğun temponun yeni sakatlıklara sebebiyet vermemesi için uygulanacak.

8 EKSİKLE ANTRENMAN

Takım dün yine eksik çalıştı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Visca, Dorukhan ve Serkan Asan'ın yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Djaniny ve Yusuf Erdoğan ile milli takımlarda bulunan Siopis, Bakasetas ve Taha Altıkardeş katılmadı.

AYAK TENİSİ OYNADILAR

Fırtına, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda ayak tenisi oynandı. Yapılan çalışmada oyuncuların neşesi dikkat çekti.