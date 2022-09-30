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Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Çağdaş Atan yönetiminde çıkış yakalayan Kayserispor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 16:01 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 16:01
Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

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Kayserispor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

51. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31'e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakip filelere 94 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

KAYSERİ'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 25 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 31 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.

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