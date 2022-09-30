Eşi benzeri yok

FIFA, UEFA'nın yanı sıra dünyanın en büyük medya kuruluşlarının manşetlerini süsleyen kutlamalar dünyada viral oldu. Şampiyonluk kutlamalarında her bir karenin hikayesi, her bir karenin değeri vardır. Ancak bir kare var ki tüm dünya ondan bahsetti, bu gösteriye hayran kaldı. Antalyaspor maçını izlemek için kent meydanına toplananlar karşılaşmanın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşamaya başladı. On binlerce kişinin aynı anda zafer çığlıkları attığı, coşkunun doruğa yükseldiği o anlarda ortaya çıkan görüntüler dünyanın dilinde. Videosu sosyal medya uygulamalarında en çok paylaşılan görsel haline gelen Fırtına'nın kutlaması resmen dünyayı salladı. Sosyal medyada 4 milyar görüntülenmeye ulaşan bu tarihi görüntüler, kırılması çok zor bir rekor olarak tarihe geçti.