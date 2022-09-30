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Destan yazdı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, rakiplerine sezon içerisinde fazla liderlik şansı tanımadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Destan yazdı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, rakiplerine sezon içerisinde fazla liderlik şansı tanımadı. 38 haftayı 81 puanla tamamlayan, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, 32 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaştı. Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği 30 hafta bırakmadı ve toplam 32 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay ise 1 kez liderlik koltuğunda oturdu. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilkleri başardı. Ligin 9'uncu haftasından itibaren liderliği bırakmayan Avcı, kulüp tarihindeki, 1979-1980'deki 28 haftalık liderlik rekoru 42 yıl sonra bu sezon ligin bitimi ile birlikte kırdı. Trabzonspor bu sezon ligde sahasında 18 karşılaşmada yenilmedi. Bordo-mavililer, tam anlamıyla ligi sürklase ettiler.
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