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"Yükselişimiz sürmeli"

Abdullah Avcı: Yine yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Umarım kaldığımız yerden hem Süper Lig hem Avrupa’da yolumuza devam ederiz. Milli ara bize çok iyi geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
"Yükselişimiz sürmeli"

Teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına pide ısmarladı. Kısa da bir konuşma yapan deneyimli hoca, sezonun ilk haftalarının yoğun geçtiğini hatırlatarak, milli arada biraz olsun dinlenme fırsatı bulduklarını söyledi. "Çok yoğun bir temponun ardından birkaç gün de olsun dinlenme fırsatı bulduk" diyen Avcı, "Fiziksel yorgunluğu dinlenerek atlatılabildik. Ancak mental olarak yorgunluk uzaklaşmadan çözülmüyor. Bu yüzden bu ara bana ve oyuncularıma çok iyi geldi. Şimdi yine yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Umarım kaldığımız yerden hem lig hem de Avrupa'da yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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