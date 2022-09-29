"Yükselişimiz sürmeli"

Teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına pide ısmarladı. Kısa da bir konuşma yapan deneyimli hoca, sezonun ilk haftalarının yoğun geçtiğini hatırlatarak, milli arada biraz olsun dinlenme fırsatı bulduklarını söyledi. "Çok yoğun bir temponun ardından birkaç gün de olsun dinlenme fırsatı bulduk" diyen Avcı, "Fiziksel yorgunluğu dinlenerek atlatılabildik. Ancak mental olarak yorgunluk uzaklaşmadan çözülmüyor. Bu yüzden bu ara bana ve oyuncularıma çok iyi geldi. Şimdi yine yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Umarım kaldığımız yerden hem lig hem de Avrupa'da yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.



ŞUT BOMBARDIMANI

Maxi Gomez ve sakatlıktan çıkan Yusuf Yazıcı dün idman sonrası şut çalışması yaptı. İki isim de isabetli şutlarıyla dikkat çekti.