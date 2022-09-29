Trabzonspor Kayserispor maçına hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Fırtına maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
"Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağımız Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarımız devam ediyor.
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ayak tenisi oynandı.
Takımımız yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak."