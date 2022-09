Marc Bartra Trabzonspor'a transferini değerlendirdi: Doğru yerdeyim

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Bartra, Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu söyledi. Dün idman öncesi basının karşısına çıkan 31 yaşındaki İspanyol stoper, bir geçiş süreci yaşadığını belirterek, "Başka ligden geldim, adapte olmaya çalışıyorum. Bu lige geldiğimde geçişlerin çok fazla yapıldığını, boş alanların olduğunu gördüm. Bu da dolayısıyla faulle kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Kısa sürede çok maç oynadık. Ben de ligi, takım arkadaşlarımı, rakiplerimizi daha iyi tanıyacağım. Takımla beraber çalışmaktan, burada olmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.



KİMİNLE KONUŞSAM ÇOK OLUMLU BAKIYORDU

Marc Bartra, gelmeden önce birçok olumlu şey duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Türk futbolunda daha önce oynamış, eski takım arkadaşlarım, şu an Trabzonspor'da oynayan futbolcularla, daha sonra tanıdığım Türk oyuncularla hep Trabzonspor'u konuştuk. Trabzonspor'un onlar için ne ifade ettiğini, onların takım hakkındaki görüşlerini sordum. Aldığım bütün öneriler veya duyduğum bütün fikirler çok olumluydu. Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum. İyi bir tercim yaptığını söyleyebilirim.



BETİS'TE BANKO İSİMDİM

Bartra, hiçbir transfer sürecinin kolay olmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Real Betis'te Kral Kupası'nı kazanmıştık. Teknik direktörün güvenini kazanmıştım ve her zaman oynuyordum. Trabzonspor'un teklifi gelmeden birkaç hafta önce transfer durumunu sorsanız 'kalacağım' derdim. Hem Betis'in satış yapma gerekliliği hem de Trabzonspor'un benimle ilgili projesi, takımın geleceğe yönelik planları, son lig şampiyonu olması, Avrupa'da yer alacak olması ve takımın sizden beklentileri net olarak açıklandığında fikirleri değiştirebiliyor."



TRABZON FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİ

Karadeniz devinin teklifinin geldiğini dile getiren Bartra, "Benimle olan fikirlerini anlattılar. Neler beklediklerini, ne istediklerini, beni neden istediklerini çok iyi derecede anlattılar. Bu da fikirlerinizin değişmesine yol açıyor. Buraya geldikten sonra sadece mutlu olmadım, burada ne kadar çok sevildiğimi de gördüm. Burada olmaktan dolayı da mutluyum. Şehir tamamen futbola odaklı. Bizimle mutlu olup, bizimle üzülüyorlar" ifadesini kullandı.



ÇINAR BİLEKLİK VERDİ

Bartra, Gaziantep FK'ya attığı galibiyet golü sonrası küçük bir taraftarın sevincini tesadüfen sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Bir anda internette bakınırken videoyu gördüm. Çınar'ı hep beraber bulduk. Onunla tanışmamızdan sonra kendisi bana bileklik hediye etti. O bilekliği sonuna kadar taşıyacağım" açıklamasını yaptı.

"ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN GELMEDİM"

Benim buraya geliş amacım sadece zaman geçirmek değil, Trabzonspor'u en üste tutabilmek, hak ettiği yerlere getirmek. Bunun farkındayım ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğimin sözünü verebilirim.



İDMANSIZ MAÇA ÇIKTIK

Bartra, geçen sezon az gol yiyen bir takım olmaları ancak bu dönem fazla gol yemelerine ilişkin ise şunları kaydetti: "Aramıza yeni katılan çok sayıda arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın birçoğu geldiği ilk andan itibaren idman yapamadan maçlara çıkmak zorunda kaldı. Yoğun tempo yaşadık. Birbirimize alışmamız gerekiyor."



TAKIMIMIZ KALİTELİ

Takımın geneli geniş ve kaliteli. Her oyuncunun yerine oynayacak çok kaliteli oyuncularımız var. Gruptaki oyuncu seviyesi birbirine çok yakın. Bunların birbirlerinin oyun tarzlarını tamamen anlamak için biraz zaman gerekir. Son maçlarda özellikle takımın daha geliştiğini ve birbirine çok daha uyum sağladığını görüyorsunuz. Bu bahsettiğim kaliteden kaynaklı.