Haberler Trabzonspor Gomez şov: 3 gol 1 asist

Gomez şov: 3 gol 1 asist

26 yaşındaki Uruguaylı forvet antrenmandaki çift kale maçta futbol resitali sundu, alkışlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Gomez şov: 3 gol 1 asist

Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına dün devam etti. 1.5 saat süren idmanda oyuncular pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Çift kalede yeşil takım, gri takımı 5-1 yendi. Yeşillerin gollerini Maxi Gomez (3), Lahtimi ve Kerem attı. Maxi Gomez ayrıca 1 de asist yaptı.

İDMANDA FISKiYELi SERiNLEME
Hava sıcaklığının 30 derece hissedilmesi dün oyuncuları idmanda zorladı. Hamsik'in sıcaktan etkilenip ayrıldığı antrenmanda diğer oyuncuların da sorun yaşamaması için teknik direktör Abdullah Avcı ilginç bir çözüm buldu. Avcı sahayı sulayan tüm fıskiyeleri açtırarak oyuncularını serinletti.

AVCI PİDE ISMARLADI
Abdullah Avcı, idman öncesi basın mensuplarının yanına gelecek sohbet etti. Başarılı hoca, "İdmanımız basına açık. Çalışma sonrası size pide ısmarlayayım. Çünkü yoğun bir maç programına giriyoruz ve bir daha birbirimizi uzun süre göremeyeceğiz" dedi. Antrenman sonrası gazetecilere pide ısmarladı.

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