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Trabzonspor'da iki yıldız gecikecek

Fırtına'da milli takımlarına giden oyunculardan bazıları dönüş yaptı. Siopis ile Bakasetas ise önceki gün Yunanistan'ın K. İrlanda ile oynadığı maç sebebiyle gecikmeli olarak şehre gelecek. En erken bu akşam Trabzon'da olacaklar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da iki yıldız gecikecek

Fırtına'da milli takımlarına giden oyunculardan bazıları dönüş yaptı. Siopis ile Bakasetas ise önceki gün Yunanistan'ın K. İrlanda ile oynadığı maç sebebiyle gecikmeli olarak şehre gelecek. En erken bu akşam Trabzon'da olacaklar.

MAKSİMUM İKİ İDMAN!
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takıma geç katılacak olan Manolas Siopis ve Anastasios Bakasetas ile sürekli iletişimde. Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor deplasmanı öncesinde öğrencilerinin son durumunu takip etti. Siopis ve Baka sadece iki idman yapacak.

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