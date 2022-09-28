Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı çalışma ile devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Taha Altıkardeş, Larsen ile sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan, sol kas spazmı geçiren Djaniny ile sol dizinde darbeye bağlı ödem olan Yusuf Erdoğan katılmadı.

Milli takım kampından dönen Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı ise takımdan ayrı koşu yaptı. 1,5 saat süren antrenmanda Trabzonspor, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Gomez ise takım sahadan çıktıktan sonra şut çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.