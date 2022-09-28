Bakasetas affetmiyor

Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Gözler Bakasekas'a çevrilmiş durumda. Son haftalarda özellikle 10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Yunan yıldız, Kayserispor maçlarını da seviyor. Bordo-mavili ekibin geçen yıl sarı-kırmızılılar ile oynadığı maçlarda 3 kez fileleri sarsan Baka, seriye devam etmek istiyor. Bu sezon 6 lig maçında 2 gol, 2 asistle oynayan 29 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi'nde de 2 asist yaptı.