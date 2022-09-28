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Trabzonspor'u bekleyen zorlu fikstür! 4 günde bir sahaya...

Trabzonspor, 45 gün içinde 10 maç oynayacak. Ortalama 4 günde bir sahaya çıkacak bordo-mavili takım, önündeki 16 gün içerisinde ise 5 karşılaşma oynayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'u bekleyen zorlu fikstür! 4 günde bir sahaya...

Bu sezon Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi play-off, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 12 resmi karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, milli ara sonrası yeniden yoğun tempoya giriyor. Karadeniz devi, 16 günde toplam 5 maç yapacak. Fırtına, 1 Ekim'de oynayacağı Kayserispor maçının ardından Avrupa Ligi H Grubu üçüncü haftasında Monaco ile 6 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. 10 Ekim'de ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, 13 Ekim'de Monaco'yu ağırlayacak. Trabzonspor, 16 Ekim'de de Beşiktaş deplasmanında 17'nci resmi müsabakasını yapmış olacak.

YÜKSEK TEMPO
Fırtına, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde dün 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma koşusu ve denge çalışmalarının ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.

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