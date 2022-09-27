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Visca için geri sayım

Hatayspor maçında kolu kırılan 32 yaşındaki Boşnak sağ kanadın geri dönme zamanı yaklaşıyor. Visca, Dünya Kupası arası sonrası sahada.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Visca için geri sayım
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatay maçında kolu kırılan Visca'nın sahalara dönmesi için geri sayım başladı... Kolundaki kırık önemli oranda geçen 32 yaşındaki sağ kanadın şu an adaptasyon süreci devam ediyor. Kırığın kaynama sürecinin tamamlanmasının ardından tam anlamıyla saha idmanlarına başlayacak Boşnak oyuncu için belirlenen geri dönüş süreci 4 hafta. Bu zamana kadar bel altı bölgesi için çalışmaları yapacak Visca'nın Dünya Kupası için verilecek ara sonrasında takımla çalışmalara katılabileceği belirtildi.
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