Visca için geri sayım

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatay maçında kolu kırılan Visca'nın sahalara dönmesi için geri sayım başladı... Kolundaki kırık önemli oranda geçen 32 yaşındaki sağ kanadın şu an adaptasyon süreci devam ediyor. Kırığın kaynama sürecinin tamamlanmasının ardından tam anlamıyla saha idmanlarına başlayacak Boşnak oyuncu için belirlenen geri dönüş süreci 4 hafta. Bu zamana kadar bel altı bölgesi için çalışmaları yapacak Visca'nın Dünya Kupası için verilecek ara sonrasında takımla çalışmalara katılabileceği belirtildi.