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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Son dakika Trabzonspor haberleri: Son iki maçta Kızılyıldız ve Gaziantep’i yenen Fırtına, 1 Ekim’de karşılaşacağı Kayserispor’u da mağlup ederek 3’te 3 yapmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı milli arada işi sıkı tuttu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Milli ara sonrası Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç trafiğine girecek olan Trabzonspor, ilk olarak cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor sınavını düşünüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Ligde en son Gaziantep FK'yı yenen ve milli araya moralli giren son şampiyon, Kayserispor karşılaşmasını da galip bitirmenin planlarını yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Sezonun ilk 7 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Karadeniz devinde teknik patron Abdullah Avcı, Kayserispor'u ezberliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

TABLO TERSİNE DÖNECEK

Sahasında bu sezon puan kaybetmeyen ve son 2 maçını kazanan Çağdaş Atan yönetimindeki sarıkırmızılı takımı analiz eden başarılı hoca, oyun planını buna göre yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Avcı, futbolcularına sık sık "Artık sürekli kazanan takım kimliğine bürünmeliyiz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Son şampiyonuz ve bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayıyız" diyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Öte yandan bu sezon İstanbul dışında deplasmanda oynadığı 2 maçı kaybeden Fırtına, Kayseri karşısında bunu değiştirmek istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

GRUPTA EN KRİTİK MAÇLAR

Monaco sınavları Trabzonspor'un Avrupa'daki kaderi için çok kritik.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Gruptaki ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 yenilen Fırtına, ardından Kızılyıldız'ı devirmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Trabzonspor, Fransız ekibini her iki mücadelede mağlup etmesi durumunda H Grubu'ndan çıkmak için ciddi şekilde avantajlı hale gelecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

HEDEF SERİ YAKALAMAK

Fırtına, 13 günlük periyotta 4 önemli karşılaşma oynayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

1 Ekim'de Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, 6 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

10 Ekim'de Kasımpaşa'yı, 13 Ekim'de de Monaco'yu ağırlayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da seri zamanı! Hedef 3'te 3

Abdullah Avcı, bu süreçte 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

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