Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Marc Bartra minik taraftar Çınar Ayık ile buluştu

TRABZONSPOR HABERİ: Marc Bartra minik taraftar Çınar Ayık ile buluştu

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, sosyal medyada görüp merak ettiği minik taraftar Çınar Ayık ile buluştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 17:49
TRABZONSPOR HABERİ: Marc Bartra minik taraftar Çınar Ayık ile buluştu

Trabzonspor, Spor toto Süper Lig'in 7. haftasında Akyazı Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve Marc Bartra'nın 90+8 dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazanmıştı. Son saniyelerde gelen gol sonrası taraftarlar sevince boğulurken içlerinden 10 yaşındaki Çınar Ayık'ın sevinde sosyal medyada yayılan görüntüsü ile dikkat çekti. İspanyol oyuncunun da dikkatini çeken Çınar Ayık, Bartra'nın sosyal medya hesabından "bu taraftarı bulmamda yardımcı olabilir misiniz?" mesajı üzerine, ikili bir araya geldi.

Ailesi ile Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gelen Çınar Ayık, burada Bartra ile sohbet etti. Bartra'ya İspanyolca sözler söyleyen Ayık'a, deneyimli oyuncu forma hediye etti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da Sofiane Feghouli şoku! FIFA ve ağır fatura...
Son dakika: D-100 Karayolun'nda şok görüntüler! Ters yönde tam gaz
Ayvalıkgücü Körfez'de turu rahat kaptı!
Başkan bir bir açıkladı! Arda, İrfan ve Taylan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Visca'nın dönüş tarihi belli oldu! Dünya Kupası...
Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...
Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır?
27 Eylül 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
TOKİ orta sınıf konut kampanyası nedir, kimler başvurabilir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marc Bartra minik taraftar Çınar Ayık ile buluştu Marc Bartra minik taraftar Çınar Ayık ile buluştu 17:35
Balıkesirspor - Hacettepe FK maçı CANLI Balıkesirspor - Hacettepe FK maçı CANLI 17:22
Ismael'den Ghezzal ve Redmond açıklaması! Son durumları... Ismael'den Ghezzal ve Redmond açıklaması! Son durumları... 17:09
Ayvalıkgücü Körfez'de turu rahat kaptı! Ayvalıkgücü Körfez'de turu rahat kaptı! 16:54
Arao'dan Beşiktaş derbisi sözleri! Arao'dan Beşiktaş derbisi sözleri! 16:51
Mostafa Mohamed Nantes'ta ayın oyuncusu seçildi Mostafa Mohamed Nantes'ta ayın oyuncusu seçildi 16:48
Daha Eski
Başkan bir bir açıkladı! Arda, İrfan ve Taylan... Başkan bir bir açıkladı! Arda, İrfan ve Taylan... 16:26
Bulgaristan - Türkiye | CANLI Bulgaristan - Türkiye | CANLI 16:22
Filenin Sultanları G. Kore'yi devirdi! Filenin Sultanları G. Kore'yi devirdi! 16:17
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 16:00
Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesi flaş karar Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesi flaş karar 15:23
Galatasaraylı yıldızın acı günü! Galatasaraylı yıldızın acı günü! 15:11