Rekora koşacak

Evindeki 28 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Fırtına, Ekim 1994-Nisan 1996 tarihleri arasında elde ettiği seriyi 26 sezon sonra tekrarladı. Bordo-mavililer, 9. haftada Akyazı'da Kasımpaşa'ya kaybetmez ise yeni bir rekor kırmış olacak.

DEFANS İÇİN ÖNLEM

Abdullah Avcı yumuşak karınları olarak savunmayı görüyor. Başarılı hoca, milli arada savunmaya özel bir önem verecek ve ilk göreve başladığındaki 'kolay gol yeme' defosunu giderecek. Trabzonspor 7 maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.

YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Danimarkalı sağ bek Larsen, yükseliş döneminin başladığını belirtti. 31 yaşındaki savunmacı, "Art arda 2 maç kazanmamız moral anlamında da çok iyi oldu. Artık iyi sonuçlar peş peşe gelecek" diye konuştu.