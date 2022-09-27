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Elveda Trondsen

Fırtına, Trondsen'in sözleşmesini feshetti. Açıklamada, "Şirketimiz ile Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme feshedilmiştir. Oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 euro tazminat ödenecektir" denildi. Norveçli orta saha, bordomavililer ile sadece 14 maça çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Elveda Trondsen
Fırtına, Trondsen'in sözleşmesini feshetti. Açıklamada, "Şirketimiz ile Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme feshedilmiştir. Oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 euro tazminat ödenecektir" denildi. Norveçli orta saha, bordomavililer ile sadece 14 maça çıktı.
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