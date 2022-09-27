Elveda Trondsen

Fırtına, Trondsen'in sözleşmesini feshetti. Açıklamada, "Şirketimiz ile Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme feshedilmiştir. Oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 euro tazminat ödenecektir" denildi. Norveçli orta saha, bordomavililer ile sadece 14 maça çıktı.
Fırtına, Trondsen'in sözleşmesini feshetti. Açıklamada, "Şirketimiz ile Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme feshedilmiştir. Oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 euro tazminat ödenecektir" denildi. Norveçli orta saha, bordomavililer ile sadece 14 maça çıktı.