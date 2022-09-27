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Bartra Çınar'ı buldu

Gaziantep filelerini 90+8'de havalandıran Bartra, sevinen bir minik taraftar için ''Galibiyetimizle havalara zıplayan ve mutlu olan, videodaki bu çocuğun anne ve babasını bulmakta bana yardımcı olabilir misiniz? Kendisine formamı hediye etmek istiyorum!'' dedi. Çınar isimli taraftar bulundu ve bugün Bartra ile buluşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Bartra Çınar'ı buldu
Gaziantep filelerini 90+8'de havalandıran Bartra, sevinen bir minik taraftar için ''Galibiyetimizle havalara zıplayan ve mutlu olan, videodaki bu çocuğun anne ve babasını bulmakta bana yardımcı olabilir misiniz? Kendisine formamı hediye etmek istiyorum!'' dedi. Çınar isimli taraftar bulundu ve bugün Bartra ile buluşacak.
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