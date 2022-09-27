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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu. İşte Milli futbolcunun alacağı ücret...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

İç transferde Uğurcan, Djaniny, Taha Tepe ve Serkan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Bordo-mavililer Abdülkadir Ömür için de gerekli adımı atıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Bordo-mavililerin 'Turkish Messi'nin sözleşmesini düzeltmek için görüşme yaptığı belirlendi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı mukavelesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen 23 yaşındaki 10 numara ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

1.68 boyundaki yıldıza, Uğurcan gibi yıllık 20 milyon TL verileceği öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

2024 yılında bitecek sözleşmenin 2026'ya kadar uzaması gündemde.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

AVCI'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sezon başında takımdan ayrılacağı iddia edilen yıldız futbolcu için Abdullah Avcı'dan açıklama gelmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumunun olmadığını belirtmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Genç oyuncunun Türk futbolunun ve Trabzonspor'un en değerli isimlerinden olduğunu anlatan Avcı, "Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Öyle bir teklif de yok, oyuncudan gelen bir durum da yok.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Şampiyonlar Ligi'ni istedik, sonuna kadar zorladık ama kolay değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

Avrupa Ligi gibi bir fırsat var önümüzde. Avrupa Ligi'nde fırsat var. Hissediyorum, istiyorum.

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