TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...

İç transferde Uğurcan, Djaniny, Taha Tepe ve Serkan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.
İç transferde Uğurcan, Djaniny, Taha Tepe ve Serkan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.
Bordo-mavililer Abdülkadir Ömür için de gerekli adımı atıyor.
Bordo-mavililerin 'Turkish Messi'nin sözleşmesini düzeltmek için görüşme yaptığı belirlendi.
Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı mukavelesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen 23 yaşındaki 10 numara ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
1.68 boyundaki yıldıza, Uğurcan gibi yıllık 20 milyon TL verileceği öğrenildi.
2024 yılında bitecek sözleşmenin 2026'ya kadar uzaması gündemde.
AVCI'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Sezon başında takımdan ayrılacağı iddia edilen yıldız futbolcu için Abdullah Avcı'dan açıklama gelmişti.
Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumunun olmadığını belirtmişti.
Genç oyuncunun Türk futbolunun ve Trabzonspor'un en değerli isimlerinden olduğunu anlatan Avcı, "Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok.
Öyle bir teklif de yok, oyuncudan gelen bir durum da yok.
Şampiyonlar Ligi'ni istedik, sonuna kadar zorladık ama kolay değil.
Avrupa Ligi gibi bir fırsat var önümüzde. Avrupa Ligi'nde fırsat var. Hissediyorum, istiyorum.
Gruptan çıktıktan sonraki yol haritasına bakmak lazım.
Bu ulaşılabilir hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hedef önce gruptan çıkmak." değerlendirmesinde bulunmuştu.