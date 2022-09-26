Yüzde 100 Fırtına

Galatasaray'ın renklerine bağladığı Yusuf Demir'in yerli statüsünde sayılıp sayılmayacağı tartışmaları devam ederken bir gönlünde yer alan takımda ise herhangi bir şüphe yok. Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oyuncunun kimlik numarası sosyal medyaya düşmüştü. Muzip bir Trabzonspor taraftarı bunu kullanarak ilginç bir bilgiye ulaştı. BORDO-mavili taraftar, genç oyuncunun kimlik numarası üzerinden önce formasını giydiği Galatasaray maçına bilet almaya çalıştı. Ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı denedi. 3 takımdan da sonuç alamadı. Sonrasında ise Trabzonspor'un Kayserispor karşılaşması için yeniden rakamları girdi ve bilet verildi. Yusuf'un Trabzonspor Passolig'i olduğu ortaya çıktı.