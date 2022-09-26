TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Norveçli futbolcunun kontratının kulüpten yapılan açıklamayla feshedildiği KAP'a bildirildi. Trabzonspor açıklamasında, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir." ifadelerini kullandı.