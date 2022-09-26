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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberleri... Trabzonspor kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken takımdan ayrılacak oyuncular da netlik kazanıyor. Bordo-mavililerde büyük umutlarla transfer edilen o futbolcuya veda edildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:32 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 13:35
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Milli arada Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi 8. haftada Kayserispor'un konuğu olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Trabzonspor'da Süper Lig'de mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarına devam ederken flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Bordo-mavili ekibe büyük umutlar ve Alexander Sörloth'un tavsiyesi üzerine alınan Anders Trondsen beklenilen katkıyı veremedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Orijini orta saha olmasına rağmen daha çok sol bekte denenen tecrübeli futbolcu sık sık sakatlandığı için de ritim bulamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Norveçli futbolcunun kontratının kulüpten yapılan açıklamayla feshedildiği KAP'a bildirildi. Trabzonspor açıklamasında, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Anders Trondsen iki yıl önce 950 bin euro bonservis bedeliyle Rosenborg'dan transfer edilmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Bordo-mavili formayla yalnızca 14 maça çıkabilen Norveçli futbolcu gol ve asist katkısı yapamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

ANDERS TRONDSEN KİMDİR?

Anders Trondsen, 30 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

27 yaşındaki futbolcu, Norveç'in Lillehammer kentinde doğmuştur.

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