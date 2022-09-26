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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Son dakika haberleri... Trabzonspor kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken takımdan ayrılacak oyuncularda netlik kazanıyor. Bordo-mavililerde büyük umutlarla transfer edilen bir futbolcuda ayrılık noktasına gelindi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:32
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Milli arada Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi 8. haftada Kayserispor'un konuğu olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Trabzonspor'da Süper Lig'de mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarına devam ederken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Bordo-mavili ekibe büyük umutlar ve Alexander Sörloth'un tavsiyesi üzerine alınan Anders Trondsen beklenilen katkıyı veremedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Orijini orta saha olmasına rağmen daha çok sol bekte denenen tecrübeli futbolcu sık sık sakatlandığı için de ritim bulamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Norveçli futbolcunun kısa süre içinde kontratının feshedileceği belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Anders Trondsen iki yıl önce 950 bin euro bonservis bedeliyle Rosenborg'dan transfer edilmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Bordo-mavili formayla yalnızca 14 maça çıkabilen Norveçli futbolcu gol ve asist katkısı yapamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

ANDERS TRONDSEN KİMDİR?

Anders Trondsen, 30 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

27 yaşındaki futbolcu, Norveç'in Lillehammer kentinde doğmuştur.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Orta saha oyuncusu futbol hayatına Lillehammer FK ve Stabaek IF takımlarında başlamıştır.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

1,83 m boyundaki futbolcu kariyerinde Stabaek Fotball, Sarpsborg 08, Rosenborg ve Trabzonspor formaları giymiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Trondsen'in 575 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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