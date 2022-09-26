TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da ayrılık kapıda! İstenilen katkıyı veremedi...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da kadroda yapılanma çalışmaları sürdürülüyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da kadroda yapılanma çalışmaları sürdürülüyor.
Bordo-mavililer yaz transfer döneminde kadrosunu Trezeguet, Eren Elmalı, Maxi Gomez, Enis Bardhi, Umut Bozok, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Montasser Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar ve Jean Philippe Gbamin ile güçlendirmişti.
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de 7 haftanın sonunda 13 puanla 7. sırada yer alıyor.
Milli arada Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi 8. haftada Kayserispor'un konuğu olacak.
Trabzonspor'da Süper Lig'de mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarına devam ederken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Bordo-mavili ekibe büyük umutlar ve Alexander Sörloth'un tavsiyesi üzerine alınan Anders Trondsen beklenilen katkıyı veremedi.
Orijini orta saha olmasına rağmen daha çok sol bekte denenen tecrübeli futbolcu sık sık sakatlandığı için de ritim bulamadı.
Norveçli futbolcunun kısa süre içinde kontratının feshedileceği belirtildi.
Anders Trondsen iki yıl önce 950 bin euro bonservis bedeliyle Rosenborg'dan transfer edilmişti.
Bordo-mavili formayla yalnızca 14 maça çıkabilen Norveçli futbolcu gol ve asist katkısı yapamadı.
ANDERS TRONDSEN KİMDİR?
Anders Trondsen, 30 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.
27 yaşındaki futbolcu, Norveç'in Lillehammer kentinde doğmuştur.
Orta saha oyuncusu futbol hayatına Lillehammer FK ve Stabaek IF takımlarında başlamıştır.
1,83 m boyundaki futbolcu kariyerinde Stabaek Fotball, Sarpsborg 08, Rosenborg ve Trabzonspor formaları giymiştir.
Trondsen'in 575 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.