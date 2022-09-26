Sol kanatta istikrar

Abdullah Avcı geride kalan 7 haftada en fazla Trezeguet ve Eren Elmalı'ya şans verdi. Sol bek ve sol kanat oyuncuları olan ikili tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Eren Elmalı, 621 dakika ile en fazla şans bulan isim. Trezeguet de 610 dakika oynadı.
Abdullah Avcı geride kalan 7 haftada en fazla Trezeguet ve Eren Elmalı'ya şans verdi. Sol bek ve sol kanat oyuncuları olan ikili tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Eren Elmalı, 621 dakika ile en fazla şans bulan isim. Trezeguet de 610 dakika oynadı.